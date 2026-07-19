MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala kuvailee Espanjan ja Argentiinan välistä MM-finaalia ennakolta huikeaksi otteluksi.

Hallitseva maailmanmestari Argentiina ja hallitseva Euroopan mestari Espanja ottavat mittaa toisistaan jalkapallomaailman suurimmassa ottelussa sunnuntaina kello 22 alkaen.

Vastakkain on Juho Rantalan mielestä kaksi erityylistä joukkuetta.

– Espanja edustaa kauneimmillaan todella tehokasta ja laadukasta joukkuepelaamista, missä pallo edustaa valtaa, Rantala avaa.

– Argentiina on vähän erityylinen, sinnikäs ja periksiantamaton. Argentiina ei yksinkertaisesti suostu häviämään, vaikka toinen jalka olisi jo haudassa. Sitten heillä on (Lionel ) Messi, maailman kaikkien aikojen paras pelaaja, jossa on jotain samaa mystisyyttä kuin (Diego) Maradonassa vuonna 1986.

Espanjan Lamine Yamal ja Argentiinan Lionel Messi ovat ottelun kirkkaimmat supertähdet, mutta ketkä nousevat heidän takaansa esiin? Entä kumpi voittaa maailmanmestaruuden? Rantala vastaa näihin kysymyksiin yllä olevalla ennakkovideolla.

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