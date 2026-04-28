Poliisi ei kerro naista raadelleen koiran rotua.

Keski-ikäinen nainen löytyi omakotitalosta Siuntiosta kuolleena sunnuntaina, ja poliisi epäilee naisen koiran raadelleen tätä.

Ei ole selvää vielä, onko koira purrut naista tämän kuoleman jälkeen vai sitä ennen.

– En ota kantaa siihen, kuinka paljon puremajälkiä oli enkä kommentoi vammojen laatua, mutta (naista) oli raadeltu, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jutta Saarinen kommentoi MTV Uutisille.

Saarinen kuvailee tapahtunutta todella harvinaiseksi.

Aiemmin poliisin tiedotteessa kerrottiin, että puremia oli eri puolilla kehoa.

Poliisi ei kerro, oliko kuolleella naisella ollut jotain perussairauksia aiemmin.

Yhteensä noin 10 koiraa

Naisesta ilmoituksen hätäkeskukseen teki tämän lähiomainen sunnuntaina.

Poliisi ei ota kantaa siihen, asuiko nainen yksin mutta tapahtumahetkellä asunnossa ei ollut muita ihmisiä.

Talossa oli samaan aikaan myös muita koiria, mutta näiden liikkumista talossa oli rajoitettu. Koirat olivat kuitenkin Saarisen tiedon mukaan sisällä talossa tapahtumahetkellä.

Saarinen ei kommentoi koirien rotua, mutta kertoo että kyseessä on keskikokoisia koiria. Kaikki koirat olivat samanrotuisia.

Naista raadellut koira on lopetettu, ja loput noin 10 koiraa on sijoitettu lähiomaisten vastuulle.

Tapauksessa ei epäillä rikosta, ja sitä selvitetään kuolemansyynselvittämisenä.

