Iranin rauhanprosessin eteneminen on mennyt erikoiseksi sekamelskaksi, jossa jokainen osapuoli puhuu prosessin etenemisestä eri tavalla.
Tuoreimman kommentin asiaan on antanut nyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Trumpin mukaan rauhansopimus Iranin kanssa allekirjoitetaan huomenna sunnuntaina.
Trump sanoo myös, että Hormuzinsalmi aukeaa, kun sopimus on allekirjoitettu. Trump kertoi asiasta sosiaalisen median tilillään. Hän myös kehui Yhdysvaltojen nykyistä suhdetta Iraniin. Trumpin mukaan sopimus asettaa esteen Iranin mahdollisuuksille kehittää ydinase.
Iran sanoi vain hieman aiemmin tänään, ettei sopimusta allekirjoiteta huomisen aikana.
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Tätä ennen Pakistan oli sanonut, että sopimus allekirjoitettaisiin luultavasti huomenna.