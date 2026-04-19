Britanniassa tapahtui vuosi sitten järkyttävä koirahyökkäys, jossa suurikoinen eläin raateli iäkästä uhriaan 45 minuuttia. Koiran omistaja on nyt tuomittu vankeuteen.
31-vuotias mies on tuomittu 12 vuodeksi vankilaan Britanniassa vuosi sitten tapahtuneen koirahyökkäyksen takia, kertoo muun muassa yleisradioyhtiö BBC.
Miehen suurkokoinen amerikanbully raateli 84-vuotiaan miehen kuoliaaksi helmikuussa 2025 Warringtonissa Cheshiressä.
Rotu kiellettiin Britanniassa vuonna 2024.
Koiraa jouduttiin ampumaan jopa kymmenen kertaa, ennen kuin se hellitti otteensa uhristaan.
Raatelu jatkui median mukaan kaikkiaan 45 minuuttia. Tutkijoiden mukaan "eläin oli alkanut syödä uhriaan elävältä".
Mies vietti kuukauden tehohoidossa vakavien vammojen takia, mutta kuoli viisi viikkoa hyökkäyksen jälkeen.
Koira seisoi vartijana miehen päällä
Hyökkäys tapahtui, kun iäkäs mies oli kävelemässä pubista kotiinsa helmikuisena iltana hieman kello kuuden jälkeen.
46-kiloinen Toretto oli tässä vaiheessa omistajansa talon terassilla, joka syyttäjän mukaan oli suojattu vain salvalla varustetulla portilla.
Kun koira sai otteen miehestä, se ei suostunut päästämään irti, vaan "seisoi vartijana hänen yläpuolellaan", BBC kuvaa.
Naapurit kertoivat käyttäneensä muun muassa vaakaa ja kävelykeppiä yrittäessään hätistää koiraa pois miehen luota, mutta yritykset olivat toivottomia.
Vasta paikalle saapunut aseistettu poliisi sai hyökkäyksen loppumaan.
Koiran omistaja ei ollut kotona, vaan hänet jäljitettiin myöhemmin ja pidätettiin.