Kuuluisa taulu on vahingoittunut museossa liikuskelleen pienen lapsen takia.
Belgialaisen taiteilijan René Magritten maalaus on vahingoittunut männynkävyn kanssa liikkuneen 5-vuotiaan lapsen hosumisen seurauksena.
Jerusalemissa sijaitsevan Israel Museumin konservoijat restauroivat parhaillaan vuonna 1959 maalattua Magritten ”Pyreneiden linna” teosta. Teoksessa valtava kivi leijuu myrskyävän meren yläpuolella.
Museon tiedottaja kertoo uutiskanava CNN:lle, että teos kärsi pieniä vahinkoja viisivuotiaan lapsen takia.
Haaretzin mukaan lapsen mukana ollut käpy oli puhkaissut reiän maalaukseen. Maalausta ei oltu suojattu kaiteilla tai muilla esteillä.
Museon tiedottajan mukaan maalauksen vahingoittuminen oli vahinko.
Surrealistisia aiheita maalanneen Magitten teoksista on maksettu suuria summia huutokaupoissa. Vuonna 2024 hänen “L’empire des lumières” -teoksesta maksettiin huutokaupassa 121 miljoonaa dollaria.
Samanlaisia vahinkoja on tapahtunut muuallakin. Viime vuonna lapsi naarmutti Rotterdamin Boijmans Van Beuningen -museossa ollutta miljoonien eurojen arvoista "Grey, Orange on Maroon, No. 8” -teosta. Kyseinen teos on jo saatu kunnostettua.
Tapauksesta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat.