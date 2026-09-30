Matkustajien mukaan yhtä lentäjää puukotettiin.

Lentäjän epäillään yrittäneen pudottaa Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista Israeliin matkalla ollut Flydubain lento, sanoo nimetön viranomainen israelilaismedia Times of Israelin mukaan.

Matkustajakone on laskeutunut turvallisesti Saudi-Arabiaan.

Israelilaismedia Channel 12 puhuneen Israelin korkea-arvoisen turvallisuusviranomaisen mukaan "vakavin mahdollinen katastrofi vältettiin".

Koneesta lähetettiin hätäsignaali lentäjien välisen "fyysisen kiistan" vuoksi, sanovat israelilaisviranomaiset muun muassa Haaretzin mukaan.

Kone laskeutui noin kymmenestä kilometristä noin viiteen kilometriin hieman yli kahdessa minuutissa.

Times of Israel myös kertoo silminnäkijöiden väittäneen hepreankieliselle medialle, että yksi lentäjistä yritti pudottaa koneen. Toinen lentäjistä esti yrityksen matkustajien avustuksella, silminnäkijät väittävät.

Matkustajien väitteitä ei ole vahvistettu.

– Kuulimme huutoja lentokoneessa. Sitten he avasivat ohjaamon ja näimme verta. Joku oli puukottanut lentäjää taskuveitsellä, nimettömästi israelilaiselle Channel 12 -tv-kanavalle puhunut matkustaja sanoi.

Myös toinen tv-kanavan haastattelema matkustaja puhuu puukotuksesta. Hänen mukaansa vaikutti siltä, että lentäjät menettivät koneen hallinnan.

– Lentokone alkoi laskeutua nopeasti. Se oli hyvin pelottavaa, hän sanoi.