Lentoyhtiön mukaan kaikki matkustajat ovat turvassa.

Israelin viranomaiset epäilevät, että Flydubain lennolla sattunut välikohtaus saattoi olla terrori-iskun yritys, kertoo CNN.

CNN:n mukaan Flydubain lennon perämiehen epäillään puukottaneen koneen kapteenia. CNN:n mukaan on edelleen epäselvää, oliko tarkoituksena syöstä kone maahan vai ottaa matkustajia panttivangeiksi.

CNN:n mukaan toinen lentäjistä oli Omanin kansalainen. Israelilla ja Omanilla ei ole diplomaattisuhteita, joten CNN:n mukaan toistaiseksi on epäselvää, miten omanilainen lentäjä on saanut luvan lentää Israeliin.

Silminnäkijät: Lentäjä yritti pudottaa koneen

Times of Israel myös kertoi aikaisemmin silminnäkijöiden väittäneen hepreankieliselle medialle, että yksi lentäjistä yritti pudottaa koneen.

Toinen lentäjistä esti yrityksen matkustajien avustuksella, silminnäkijät väittävät.

Myös toinen tv-kanavan haastattelema matkustaja puhuu puukotuksesta. Hänen mukaansa vaikutti siltä, että lentäjät menettivät koneen hallinnan.

Silminnäkijöiden väitteitä ei ole kyetty vahvistamaan.