Molemmat lentäjät olivat sairaalahoidossa.
Saudi-Arabiaan keskiviikkona hätälaskun tehneen lentokoneen kapteeni ja perämies on kuljetettu takaisin Arabiemiraatteihin.
Asiasta kertoi Saudi-Arabian valtiollisen uutistoimisto SPA:n mukaan maan sisäministeriö.
Saudiministeriö vahvisti, että alustavien tutkimusten perusteella perämies oli hyökännyt kapteenin kimppuun. Tilanteessa oli syntynyt molemmille lentäjille vammoja, ja he olivat saaneet sairaalahoitoa Saudi-Arabiassa.
Dubaista Israelin Tel Aviviin matkalla ollut kone teki hätälaskun Saudi-Arabiaan sen jälkeen, kun koneen lentäjät nujakoivat verisesti ohjaamossa ja matkustajat ottivat koneen hallintaan.
Israelin viranomaiset epäilevät, että Flydubain lennolla sattunut välikohtaus saattoi olla terrori-iskun yritys.