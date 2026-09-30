Israeliin matkalla olleen Flydubain lennon dramaattiset hetket ovat tallentuneet videolle. Video sisältää järkyttävää materiaalia ja sitä ei suositella herkimmille katsojille.
Dubaista Tel Aviviin matkalla ollut Flydubain lento joutui keskiviikkona tekemään hätälaskun Saudi-Arabian Tabukiin.
Aiemmin keskiviikkona israelilaisviranomaiset kertoivat epäilevänsä, että koneessa tapahtunut välikohtaus saattoi olla terrori-iskun yritys.
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Lennolta on noussut julkisuuteen video.
Reutersin julkaisemalla ja vahvistamalla videolla kasvoiltaan verinen mies kuvaa itseään puhelimella koneen matkustamossa. Videon myös julkaissut BBC kertoo tarkastaneensa videon, eikä havainnut siinä merkkejä tekoälymanipulaatiosta.
– Olemme täällä koneessa. Olemme juuri saaneet terroristit hallintaan. Olemme laskeutumassa. Jos joku kuulee minut, tarvitsemme apua. Laskeudumme Tabukiin, mies sanoo videolla
– Kaikki matkustajat ovat kunnossa, paitsi lentäjä, mies lisää videolla.
Videoilla näkyy myös, kuinka matkustajat antavat ensiapua kahdelle lentokoneen lattialla makaavalle loukkaantuneelle miehelle. Ainakin toisella heistä on yllään lentäjän univormu.
Flydubain lennon perämiehen epäillään puukottaneen koneen kapteenia. Edelleen on epäselvää, oliko tarkoituksena syöstä kone maahan vai ottaa matkustajia panttivangeiksi.
Katso myös tapaukseen liittyvä video, jolla näytetään, kuinka rajusti lentokone pudotti lentokorkeutta. Videon voit katsoa alla olevasta linkistä.