Dubaista Tel Aviviin matkalla olleen kauhujen lennon tapahtumat tutkitaan.

Arabiemiraattien pääsyyttäjä on kertonut avaavansa tutkinnan eilen Dubaista Israelin Tel Aviviin matkalla olleen lennon tapahtumista, kertoo maan valtiollinen uutistoimisto WAM.

Tutkinnassa selvitetään, liittyikö tapaukseen terrorismia.

Flydubai-yhtiön lentokone teki hätälaskun Saudi-Arabian Tabukiin sen jälkeen, kun koneen lentäjät nujakoivat verisesti ohjaamossa ja matkustajat ottivat koneen hallintaan. Toisen koneen lentäjistä epäillään puukottaneen toista lentäjää kesken lennon.

Israelin mukaan lennolla yritettiin terrori-iskua.