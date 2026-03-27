Perheenisä kuvasi Finnairin koneen sisältä, kun lento pääsi laskeutumaan dramaattisten vaiheiden jälkeen Lanzarotelle.
Finnairin Airbus 321 -matkustajakone joutui yllättäen voimakkaiden tuulten riepottelemaksi vain hetkeä ennen laskeutumistaan Kanariansaarilla sijaitsevalle Lanzarotelle. Hurja tilanne tallentui Lanzaroten Arreficen lentokentällä web-kameraa pitävän Lanzarotewebcamin suoraan lähetykseen 3. maaliskuuta.
MTV Uutiset julkaisi videon Finnairin lentokoneen laskeutumisyrityksestä, minkä jälkeen MTV Uutisten toimitukseen otti yhteyttä perheenisä, joka oli matkustajana koneessa.
– Olihan se fiilis aika jäätävä. Taisi joku huutaa takapenkiltä "nyt ei näytä hyvältä", kuvailee Tommy Torvikoski tunnelmaa koneen sisällä.
Torvikoski kertoo olevansa kokenut lentomatkustaja, mutta ei ole koskaan kokenut vastaavaa.
Lanzarotewebcamin videolla näkyy, kuinka hurjan näköisesti kone heittelehtii ilmassa, eikä onnistu laskeutumaan. Sitten kapteeni lähtee uudelle laskeutumisyritykselle, jonka Torvikoski onnistui kuvaamaan matkustamon ikkunasta.
Torvikoski suitsuttaa lentokapteenin toimintaa tilanteessa.