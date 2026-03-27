Matkustajilla lienee ollut kestämistä, kun lentokone sai tuta Lanzaroten hankalat olosuhteet.

Finnairin Airbus 321 -matkustajakone joutui yllättäen voimakkaiden tuulten riepottelemaksi vain hetkeä ennen laskeutumistaan Kanariansaarilla sijaitsevalle Lanzarotelle. Hurja tilanne tallentui Lanzaroten Arreficen lentokentällä web-kameraa pitävän Lanzarotewebcamin suoraan lähetykseen 3. maaliskuuta.

Arrecifen lentokenttä tunnetaan siitä, että tuuli heittelehtii nopeuksista ja suunnista toiseen yllättävän nopeasti Tätä edesauttavat saaren vuorinen maasto mutta myös meri, jonka navakat tuulet puhaltavat aivan lentokentän vieressä.

Finnairin matkustajakone sai tuta nämä Lanzaroten vaikeat olosuhteet oikein kunnolla. Video näyttää, kuinka kone kääntyilee ilmassa, kunnes lentäjä tekee päätöksen nousta takaisin ylös.

"Tämä pilotti ansaitsee siipimerkkinsä"

Youtubessa videon nähneet kauhistelevat näkyä mutta myös ylistävät lentäjän suoritusta. Moni kommentoija kertoo tietävänsä tasan tarkkaa, miltä tällaisen suorituksen aikana tuntuisi olla matkustamon sisällä.

– Veikkaan, että joku säikähti oikein kunnolla, kommentoi eräs.

– Huh, näyttää olevan monia tällaisia tapauksia tällä lentokentällä. Taidan pysyä kaukana tästä saaresta, kommentoi toinen.

– Kauhistuttavaa edes katsoa, mutta kertokaa nyt, että tämä kone laskeutui lopulta turvallisesti ja kaikki ovat kunnossa, pohtii eräs.

– Tämä pilotti ansaitsee siipimerkkinä, kehuu eräs.

– Uskomattomin (lentokoneen laskeutumisen keskeytys), minkä olen koskaan nähnyt, hehkuttaa käyttäjä.

Finnairin lento pääsi lopulta turvallisesti kiitotielle ja turistien Lanzaroten-loma sai alkaa.