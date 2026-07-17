Tanskan Aalborgissa ammuskelu.
Tanskan Allborgissa oli ampumavälikohtaus perjantai-iltapäivänä, kertoo Pohjois-Jyllannin poliisi. Useat tanskalaismediat uutisoivat myös asiasta.
– Siviilien tulee poistua paikalta ja noudattaa poliisin ohjeita, poliisi kehottaa Politi Update -palvelussa.
Viranomaiset kertovat, että kolme henkilöä on saanut ampumahaavoja. Poliisi, epäilty ampuja, sekä kolmas henkilö.
Viimeisimpien tietojen mukaan tilanne on ohi.
Viranomaiset ovat kuitenkin paikalla ja kertovat työskentelevänsä alueella vielä pitkään. Poliisi kehottaa siviilejä edelleen välttämään alueella liikkumista.
Tanskan yleisradioyhtiö DR kertoo, että ampumisesta ei ole vielä tarkkoja tietoja saatavilla. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui Aalborgin pohjoispuolella.
DR kertoo, että myös teollisuusrakennus on tulessa ja alueelta nousee mustaa savua.
Kyse on teollisuusalueesta, jossa sijaitsee useita autoihin liittyviä yrityksiä.
Poliisin mukaan paikalla on useita partioita ja pelastuslaitos. Alue on eristetty.
Juttua päivitetty kello 16.14 DR:n tuoreilla tiedoilla