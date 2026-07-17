Muistatko Brigitte Nielsenin? Yksi 1980-luvun ikonisimmista naistähdistä täytti 63 vuotta.
Tanskalaistähti Brigitte Nielsen täytti 63 vuotta keskiviikkona 15. heinäkuuta. Juhlapäivän kunniaksi Nielsen jakoi seuraajilleen otoksen itsestään.
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Brigitte Nielsen on yksi 1980-luvun ikonisimpia naistähtiä. Mallinakin työskennellyt tanskalainen herätti huomiota 185 sentin pituudellaan.
Brigitte Nielsen huhtikuussa 2026.IMAGO/Matteo Gribaudi/ All Over Press
Hänet nähtiin 1980-luvulla monissa action- ja seikkailuelokuvissa kuten Red Sonja (1985), Cobra (1986) ja Beverly Hills kyttä 2 (1987).
Brigitte Nielsen elokuvassa Red Sonja.imago/United Archives/ All Over Press