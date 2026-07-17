Poliisi kertoo Vaalassa tapahtuneesta vakavasta väkivallanteosta.
Poliisi tutkii Vaalassa tapahtunutta vakavaa väkivallantekoa, jossa kolmea henkilöä vahingoitettiin teräaseella.
Poliisi kertoo vanginneensa epäillyn perjantaina todennäköisin syin epäiltynä.
Poliisin mukaan teko tapahtui Vaalassa sijaitsevassa asunnossa tiistaina. Ilmoituksen mukaan mies oli tunkeutunut asuntoon ja kohdistanut väkivaltaa siellä olleita henkilöitä kohtaan.
Poliisi kertoo epäillyn vahingoittaneen teräaseella kolmea henkilöä. Polisii otti epäillyn kiinni tapahtumapaikalla.
Poliisi tutkii tapahtunutta kahtena murhan yrityksenä ja yhtenä tapon yrityksenä, sekä kotirauhan rikkomisena ja virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena.