Brenda Fricker muistetaan muun muassa Yksin kotona 2 -elokuvasta.

Oscar-palkittu irlantilaisnäyttelijä Brenda Fricker on kuollut 81-vuotiaana.

Frickerin edustaja kertoo The Sun -lehdelle, että Fricker kuoli sairauden myötä.

– Emme enää koskaan näe hänen kaltaistaan, ja maailma on tyhjempi ilman häntä. Minulle oli kunnia tuntea hänet, rakastaa häntä ja työskennellä hänen kanssaan. Hänellä on aina paikka sydämessäni sekä lukemattomien elokuva- ja televisiofanien sydämissä ympäri maailmaa, näyttelijän edustaja sanoo The Sunille.

Brenda Fricker Yksin kotona 2 -elokuvassa yhdessä Macaulay Culkinin kanssa.

Fricker tunnetaan parhaiten "pulunaisen" roolista legendaarisessa Yksin kotona 2 -elokuvassa. Hän voitti parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon roolistaan Minun elämäni -elokuvassa vuonna 1989.

Brenda Fricker vuonna 2012.