Iran iski perjantaina Kuwaitiin.

Kuwaitin energiaministeriön mukaan Iranin maahan tekemä isku osui voimalaitokseen.

Kuwaitilaisministeriö sanoo iskun aiheuttaneen voimalalla tulipalon sekä sähköntuotannon keskeytyksen joissakin yksiköissä. Kuwaitilaisia kehotettiin rajoittamaan sähkönkäyttöään.

Iran uhkasi aiemmin tekevänsä iskuja Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevien Lähi-idän maiden siviili-infrastruktuuriin, jos Yhdysvallat tekee vastaavia iskuja Iraniin. Iranin mukaan Yhdysvallat iski perjantaina lentokentälle ja rautatieasemalle Iranissa.

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