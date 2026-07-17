Viranomaiset ehtivät evakuoimaan asukkaita ennen maanvyörymää.
Lounasi-Kiinan Chongqingissa tapahtui perjantaiaamuna rankkasateiden aiheuttama maanvyörymä, kertoo muun muassa Global Times.
Yhdeksän ihmistä on pelastettu vyörymän jäljiltä ja pelastustyöt jatkuvat edelleen. Viranomaisten mukaan maanvyörymä hautasi alleen useita rakennuksia ja osa ihmisistä on jäänyt loukkuun sortuneiden asuntojen alle.
Tarkkaa tietoa loukkuun jääneiden määrästä ei toistaiseksi ole.
Viranomaisten mukaan suurimmilta uhriluvuilta todennäköisesti vältyttiin, koska alueelta ehdittiin evakuoida lukuisia ihmisiä ennen vyörymää.
Paikalle on hälytetty satoja pelastajia ja erikoiskalustoa.
Katso, miltä vyörymä näytti yllä olevalta videolta