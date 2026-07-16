Garden Helsinki -kohu sai Orpon turvautumaan poikkeukselliseen tekoon.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo viestipalvelu X:ssä pyytäneensä eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle.
– Valtioneuvosto antaa eduskunnalle tiedonannon koskien puoliväliriihessä tekemäänsä päätöstä ehdollisesta tuesta Garden Helsinki -hankkeelle, Orpo kirjoittaa.
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Pääministeri kertoo keskustelleensa puhemies Halla-ahon kanssa ja pyytäneensä tätä kutsumaan eduskunnan koolle. Tiedonanto annetaan tiistaina 21. heinäkuuta.
Myös oppositio vaati aiemmin eduskunnan kutsumista koolle kesken kesätauon.
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