Whelfordin kylä Britanniassa joutui keskelle suuroperaatiota, johon liittyy useita pidätyksiä ja terrorismin vastainen poliisi. Kylään on BBC:n mukaan julistettu poikkeustila.
Terrorismin vastainen poliisi johtaa tutkintaa tapahtumista lähellä Yhdysvaltain Britanniassa käyttämää Fairfordin lentotukikohtaa, kertoo BBC.
Poliisi kertoi aiemmin, että useita miehiä pidätettiin Britanniassa räjähdeaineita koskevan lain rikkomisesta epäiltyinä. Samaan aikaan turvatoimia Lounais-Englannissa Fairfordissa Yhdysvaltain ilmavoimien käyttämässä brittiläisessä lentotukikohdassa tiukennettiin.
Poliisi kertoi myöhemmin sunnuntaina iltapäivällä Suomen aikaa pidättäneensä viisi miestä Fairfordin läheisyydestä. Poliisin mukaan miehet ovat nyt poliisin hallussa. Heitä epäillään terroristisen teon suunnittelusta.
Tiesulku lähellä RAF Fairfordin tukikohtaa 27. syyskuuta 2026.
Armeija tutki ajoneuvoja tukikohdan lähistöllä sijaitsevassa Whelfordin kylässä, josta myös evakuoitiin asukkaita. Osa keskellä yötä evakuoiduista ihmisistä oli BBC:n mukaan päivällä edelleen yöasuissa vapaa-ajankeskuksessa, johon heidät oli majoitettu.
Poliisin mukaan evakuointi koski kaikkiaan 85 kotitaloutta.
Toistaiseksi ei tiedetä, keitä pidätetyt henkilöt ovat. On myös epäselvää, millaiset tapahtumat suuroperaatiota tarkalleen edelsivät. Poliisi kertoo pyrkivänsä nyt selvittämään tapahtumien kokonaiskuvan.
Tukikohdasta sallittu Yhdysvaltain iskut Iranin ohjusasemiin
Britannian hallitus oli antanut Yhdysvalloille luvan käyttää RAF Fairfordin tukikohtaa iskuihin sellaisia Iranin ohjusasemia vastaan, joista on hyökätty Hormuzinsalmessa liikkuvia aluksia vastaan, kertoo uutistoimisto Reuters.
Poliiseja RAF Fairfordin tukikohdan lähellä 27. syyskuuta 2026.
Reutersin silminnäkijän mukaan aseistettu poliisi esti pääsyn tukikohdan pääportille. Noin 30 pelastuslaitoksen ajoneuvoa – mukaan lukien poliisiautoja, ambulansseja ja paloautoja – oli ryhmittynyt tukikohdan lähellä sijaitsevaan kylään.
– Useita kiinteistöjä evakuoidaan parhaillaan Whelfordin alueella suuronnettomuustilanteen vuoksi. Toimet seuraavat useiden miesten pidättämistä räjähdeaineita koskevan lain rikkomisesta epäiltyinä, Gloucestershiren poliisi kertoi lausunnossaan viitaten lentotukikohdan lähellä sijaitsevaan kylään.
Lentokoneita RAF Fairfordin tukikohdassa suuroperaation julkistamisen jälkeen 27. syyskuuta.
Britannia ilmoitti heinäkuussa asevoimiensa olevan valmiita suojelemaan maata mahdollisilta hyökkäyksiltä sen jälkeen, kun Iranin vallankumouskaarti oli varoittanut sallimasta yhdysvaltalaisten pommikoneiden lentoja Fairfordista. Iranin vallankumouskaartin mukaan mikä tahansa iskuissa käytetty tukikohta olisi sille oikeutettu kohde.
Britannian ministerit ovat myös tiedottaneet kriittisen infrastruktuurin toimijoita Venäjän taholta tulevasta uhasta, sillä hallitus on yhä huolestuneempi mahdollisista sabotaasioperaatioista ja kyberhyökkäyksistä. Venäjä kiistää toteuttavansa hybridihyökkäyksiä länsimaita vastaan.
BBC:n turvallisuuskirjeenvaihtajan Frank Gardnerin analyysin mukaan Fairfordin tapahtumat ovat "huolestuttavia", kun ottaa huomioon kontekstin eli Venäjän väitetyn hybridisodankäynnin sekä Iranin sodan tilanteen. Gardner muistuttaa, että lopullinen selvyys tapahtumiin saadaan kuitenkin vasta viranomaisten lausunnon myötä.
Pääministeri ajan tasalla
Viranomaiset ovat kertoneet uskovansa, että tilanne on nyt saatu hallintaan.
Britannian hallituksen mukaan pääministeri Andy Burnhamia pidetään ajan tasalla tapauksesta. Tarkemmista kommenteista kuitenkin pidättäydytään niin kauan kuin tutkinta on käynnissä.
Sisäministeri Shabana Mahmood on kiittänyt pelastusviranomaisia nopeasta toiminnasta X:ssä.
Yhdysvaltain ilmavoimien tiedottajan mukaan paikalla on ryhdytty asianmukaisiin toimiin, joilla varmistetaan palveluksessa olevien yhdysvaltalaisten sekä heidän perheidensä, siviilien ja urakoitsijoiden turvallisuus.