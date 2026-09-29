Suunnitellun terrori-iskun tutkinta jatkuu Britanniassa, vaikka viisi epäiltyä on jo vapautettu takuita vastaan.
Britanniassa epäillystä ilmavoimien Fairfordin tukikohtaan suunnitellusta terrori-iskusta kiinni otettujen hallusta on löytynyt polttoainetta, mutta ei kotitekoisia räjähteitä, poliisi kertoo.
Poliisin tiedotteessa ei kerrota tarkemmin, kuinka suuresta polttoainemäärästä oli kyse.
Viisi epäiltyä vapautettiin tänään maanantaina takuita vastaan. Poliisin mukaan he ovat kuitenkin yhä tutkinnan kohteena.
Epäilty iskuyritys paljastui sunnuntain vastaisena yönä. Epäselvä tilanne on siivittänyt huhuja, ja tukikohdan lähiseudulla on spekuloitu, että miehet olisivat olleet polttoainevarkaita.