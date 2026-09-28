Britannia tarjoaa osana uusia JEF-taistelujoukkoja ydinasesuojaansa muun muassa Suomelle.

Britannia tarjoaa osana uusia JEF-taistelujoukkoja kansallista ydinasesuojaansa Suomelle ja muille JEF-jäsenmaille.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) kertoo MTV Uutisille, että puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) informoi puolustusvaliokuntaa asiasta huomenna.

Autto toteaa, että julkisuuteen tulleet tiedot Britannian merivoimien komentajan ajatuksista siitä, millaisia uusia konkreettisia muotoja JEF‑yhteistyö voisi saada, ovat erittäin kiinnostavia.

– Valiokunta niistä kyllä huomenna suurella mielenkiinnolla kuulee lisää.

Autto kommentoi, että Suomen ydinasepelote perustuu ennen kaikkea Naton yhteiseen ydinpelotteeseen. Hän huomauttaa, että Suomi on puolustusyhteistyön osalta solminut tänä vuonna jo Ranskan kanssa strategisen kumppanuuden.

– Mikäli Britannia haluaa nyt JEF‑yhteistyön kautta laajentaa omaa ydinpelotettaan tuomaan vahvempaa turvaa myös Suomelle, niin tämä kaikki vahvistaa Suomen puolustusta ja lisää turvallisuutta Euroopassa.

Autto toteaa, että Britannia on selkeästi JEF‑yhteistyön johtovaltio.

– Britannia on myös eurooppalainen ydinasevalta, joten Britannian laivaston komentajan avauksena tämä on tietysti erittäin merkittävä, ja suurella mielenkiinnolla nyt kuulemme lisää siitä, mitä tämä konkreettisesti voi tarkoittaa.

Autto painottaa, että tämä ei kuitenkaan millään tavalla vaikuta Suomen ydinasepolitiikkaan eikä Suomen hallituksen tavoitteeseen siitä, että Suomi ei aio sijoittaa ydinaseita maaperälleen rauhan aikana.

Autton mukaan on selvää, että JEF‑yhteistyötä tulee tiivistää entistä operatiivisempaan suuntaan pelkästä harjoittelutoiminnasta.