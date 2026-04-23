Uusi Michael-elokuva on saanut murska-arviot maailmalla. Sitä syytetään erityisesti siitä, että siitä on jätetty pois kaikki kiistanalainen, kuten alaikäisiin lapsiin kohdistuneet hyväksikäyttösyytökset.

Laulaja Michael Jacksonista on julkaistu elämäkertaelokuva Michael ei ole saanut kriitikoiden keskuudessa positiivista vastaanottoa. Elokuvaa pidetään liian siloteltuna, ja kiistanalaiset vaiheet, kuten hyväksikäyttösyytökset, on jätetty kokonaan pois. Elokuva sai ensi-iltansa maailmanlaajuisesti 22. huhtikuuta 2026.

Esimerkiksi Le Monden arvion mukaan Antoine Fuquan ohjaama Michael-elämäkertaelokuva kuvaa Michael Jacksonia ennen kaikkea musiikillisena ilmiönä ja väistää kiistanalaiset kysymykset.

Elokuvaa on kuvattu Jacksonin perheenjäsenten ohjailemaksi. Le Monde nostaa esiin elokuvan suurimman ristiriidan: miten kertoa miehestä, joka oli musiikin ja tanssin "elävä jumala", mutta jota syytettiin useiden alaikäisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tämän ristiriidan käsittelemisessä elokuva ei Le Monden mukaan onnistu.