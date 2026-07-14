Pelastajien toiminta tilanteessa keräsi ylistystä korkealta taholta.
Italialaiset sotilaat joutuivat Koillis-Italiassa sijaitsevassa Triesten kaupungissa yllättäviin pelastustehtäviin, kun mies ajoi henkilöauton yllättäen kaupungin kadulta veteen yli laidan, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.
Auto oli jo uppoamassa kovaa vauhtia, kunnes sotilaat hyppäsivät hetkeäkään epäröimättä veteen pelastamaan kuljettajan hengen.
Video näyttää, kuinka sotilaat vetävät kuljettajan pois autosta turvaan. Vain sekuntien päästä auto upposi näkymättömiin meren pinnan alle.
Italian puolustusministeriö on sittemmin ylistänyt sotilaiden esimerkillistä toimintaa pelastustilanteessa. Puolustusministeriön mukaan sotilaat olivat kaupungissa alunperin muissa tehtävissä, ja kyseinen tilanne tuli heille täysin yllätyksenä.
Auto nostettiin myöhemmin meren pohjasta ylös, noin 7 metrin syvyydestä.
Trieste on Slovenian rajalla ja Adrianmeren rannalla sijaitseva historiallinen kaupunki. Se on suosittu turistikohde.
Osaatko sinä toimia, jos auto joutuu veden varaan? Katso alapuolelta löytyvältä videolta Autoliiton ohjeet, millä keinoin veden varaan joutuneesta autosta voi pelastautua.
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