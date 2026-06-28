Thaimaassa lomaillut australialaismies on pidätetty teinitytön murhasta.

Pattayalla sijaitsevan hotellin valvontakameravideo näyttää, kuinka Simon Carman, 45, kävelee aamuyöllä sisään hotelliin 17-vuotiaan Tunchanok Donhomlan kanssa.

Seuraavan kerran Carman ilmestyy kameroihin samana iltana, mutta ilman Donhomlaa. Carman poistuu hotellilta vetäen perässään suurta mustaa matkalaukkua.

Myöhemmin mies tallentuu vielä kuviin ajaessaan skootterilla matkalaukku mukanaan.

Seuraavana päivänä Donhomla ilmoitettiin kadonneeksi. Thaimaan poliisi jäljitti hänen viimeiset liikkeensä hotellihuoneeseen, jonne hän oli mennyt Carmanin kanssa. Huoneesta löytyi poliisin mukaan verta sekä muita merkkejä väkivallasta.

Pysäyttävä löytö

Carman pidätettiin samana ilta noin kello 19 aikaan Bangkokin Suvarnabhumin kansainvälisellä lentoasemalla. Poliisin mukaan miehen käsivarsissa ja kaulassa oli merkittäviä ruhjeita.

Donhomlan ruumis löydettiin myöhemmin illalla rautatielinjan varrelta noin kymmenen minuutin matkan päästä Carmanin majapaikasta.

– Uhri löydettiin kuolleena matkalaukusta. Hän oli täysin alaston, ja hänen kasvoissaan oli vakavan pahoinpitelyn merkkejä: turvotusta ja mustelmia koko kasvoissa, ja verta valui suusta ja nenästä, Pattayan poliisiaseman päällikkö, eversti Anek Sarathongyu kertoo.

Carman on epäiltynä Donhomlan murhasta, josta voi Thaimaassa seurata kuolemanrangaistus tai elinkautinen vankeusrangaistus.

Katso hyytävä valvontakameramateriaali yllä olevalta videolta.