Suomen rahapelilainsäädäntö uudistuu heinäkuussa 2027. Nämä yhtiöt pyrkivät Suomen markkinoille.
Yli 50 rahapelejä pyörittävää yritystä on toistaiseksi hakenut toimilupaa Suomen markkinoille. Suurin osa yrityksistä on maltalaisia tai Maltalle rekisteröityneitä raha- ja uhkapeliyrityksiä.
Rahapelimarkkinat avataan kilpailulle 1.heinäkuuta 2027. Tuolloin rahapelejä saa järjestää toimiluvalla, joka haetaan Poliisihallitukselta. Yritykset ovat voineet jättää hakemuksiaan tämän vuoden maaliskuusta alkaen, eli reilun neljän kuukauden ajan.
Toistaiseksi kaikki hakemukset ovat edelleen vireillä. Hakemuksen käsittelyajaksi on Poliisihallituksen sivuilla ilmoitettu 3-6 kuukautta.
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Suurin osa maltalaisia yrityksiä
Toistaiseksi toimilupaa Suomen markkinoille on hakenut 52 yritystä, joista yksi on Veikkaus Oy. Veikkaukselle jää rahapelilainsäädännön uudistamisen jälkeen yksinoikeus lottotyyppisiin arvontapeleihin, raaputusarpoihin sekä fyysisiin rahapeliautomaatteihin ja kasinopeleihin.
Toinen Suomeen kytköksissä oleva yritys on Hippos ATG, joka on Suomen Hippoksen ja ruotsalaisen ATG:n yhteisyritys. Taustalla on Suomen Hippos ry, raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö, sekä ruotsalainen vedonlyöntiyhtiö ATG.
Veikkauksen ja Hippos ATG:n lisäksi listasta löytyy vain kaksi Suomeen rekisteröitynyttä hakijaa, Suomiveto Oy ja Green Reef.
Molempien Suomeen rekisteröityneiden yritysten taustalta löytyy kuitenkin ulkomaalaisia omistajia. Suomiveto Oy:n taustalla ovat ulkomaalaiset omistajat, jotka ovat kansainvälisesti jo tunnettuja toimijoita rahapelimarkkinoilla.