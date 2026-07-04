EU- ja ETA-alueiden ulkopuoliset ostajat tarvitsevat luvan kiinteistönhankintaan Suomessa, jos asuvat alueiden ulkopuolella.

Viime vuonna hyväksyttiin laki, jonka perusteella puolustusministeriö voi estää kiinteistökaupat sellaisilta henkilöiltä, joiden kansalaisuusvaltio on syyllistynyt hyökkäyssotaan ja aiheuttaa uhkaa Suomen kansalliselle turvallisuudelle. Tämä lakimuutos on käytännössä estänyt esimerkiksi venäläisten kiinteistökaupat.