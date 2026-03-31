Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä aikoo jättää hallitukselle välikysymyksen syvenevästä köyhyyskriisistä ja elinkustannusten kasvusta.
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan köyhyyskriisiä ovat syventäneet hallituksen syvät leikkaukset sosiaaliturvaan.
Myös vihreä eduskuntaryhmä liittyy välikysymykseen. SDP harkitsee vielä välikysymykseen yhtymistä ja tekee lopullisen päätöksen, kun teksti on valmistunut.
Välikysymykseen osallistuvat puolueet jättävät sen pääsiäisen jälkeisellä viikolla.