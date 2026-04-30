Presidenttipari luotti asuissaan tummansiniseen.

Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb osallistuvat Ruotsin kuningas Kaarle Kustaan 80-vuotissyntymäpäiväjuhlallisuuksiin Tukholmassa tänään torstaina 30. huhtikuuta.

Juhlapäivä alkoi aamupäivällä kiitosjumalanpalveluksella Tukholman kuninkaanlinnan kirkossa. Stubb ja Innes-Stubb saapuivat kirkkoon samaan aikaan Tanskan kuningas Frederikin ja kuningatar Maryn kanssa.

Presidenttipari oli pukeutunut sävy sävyyn tummansinisiin asuihin. Stubbilla oli yllään tummansininen puku ja kaulassaan laventelinsävyinen solmio.

Innes-Stubb oli puolestaan pukeutunut tyylikkääseen kaksiosaiseen asuun. Asukokonaisuuden viimeistelivät rintaneula, mustat korkokengät ja tummansininen pillerihattu.