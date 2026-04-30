Nobel-komitea julkistaa ehdokkaat vasta 50 vuoden päästä, joten Trumpin ehdokkuutta voi vain spekuloida.

Norjan Nobel-komitea on kertonut, että vuoden 2026 Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi harkitaan noin 287 ehdokasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on todennäköisesti ehdokkaiden joukossa, kertovat The Independent ja uutistoimisto Reuters.

Nobel-komitean sihteeri Kristian Berg Harpviken kertoo The Indepentin haastattelussa, että ehdokkaista 208 on yksityishenkilöitä ja 79 organisaatioita.

Independent kertoo, että Trump on todennäköisesti ehdokkaana, mutta asiaa ei ole vahvistettu – eikä sitä pystytä vahvistamaankaan, sillä komitea pitää ehdokaslistan salassa 50 vuoden ajan.

Kambodžan, Israelin ja Pakistanin johtajat ovat sanoneet asettaneensa Trumpin ehdolle tämän vuoden palkinnon saajaksi, mutta tästä ei ole varmuutta. Heidän kerrotaan jättäneen ehdotuksensa keväällä ja kesällä 2025 – ennen sotaa Iranissa. Ehdokkaat piti nimetä 31.1.2026 mennessä.

Harpviken ei kertonut Independentille, onko Trumpia asetettu ehdolle.

Muita mahdollisia ehdokkaita ovat Independentin mukaan Alaskan senaattori Lisa Murkowski ja grönlantilainen kansanedustaja Aaja Chemnitz. Näin kertoo heitä ehdottanut norjalainen lainsäätäjä.

Trump on sanonut moneen otteeseen, että Nobelin rauhanpalkinto kuuluisi hänelle. Niin hän sanoi myös viime vuoden lopulla ennen palkintojen jakoa.

– Saanko minä Nobel-palkinnon? Taatusti en! Se annetaan jollekin tyypille, joka ei ole tehnyt hittoakaan, Trump totesi.

