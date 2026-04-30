Tuomariskandaali ravisuttaa jalkapallon Italian Serie A:ta. Milanon syyttäjäviranomaiset syyttävät tuomaripomo Gianluca Rocchia osallisuudesta urheilupetokseen. Samanlainen rikkomusluokka oli käytössä 20 vuotta sitten Calciopoli -skandaalissa.

Syyttäjän mukaan Rocchi on järjestellyt tai vaikuttanut erotuomareiden nimityksiin kahdessa Interin ottelussa kaudella 2024-2025. Tutkinnan mukaan Serie A:n ja Serie B:n tuomariasetteluista vastaava Rocchi olisi tavannut vielä nimettömiä henkilöitä Interin kotistadionilla ennen ensimmäistä Italian cupin välierää paikallisvastustaja AC Milania vastaan.

Tapaamisessa päätettiin, että Andrea Colombo, joka on Interin "arvostama erotuomari", tuomitsisi liigaottelun Bolognaa vastaan. Lisäksi päätettiin, että Daniele Doveri, jota "Inter ei arvosta", tuomitsisi toisen välieräottelun AC Milania vastaan, eikä siten saisi tuomita cupfinaalia.

Rocchin tapaamilla henkilöillä ei uskota olevan yhteyttä Interiin, vaan että he ovat osa tuomarikuntaa. Kukaan Interistä ei ole La Gazzetta dello Sportin mukaan syytettynä mistään tutkimuksessa. Inter hävisi molemmat ottelut, 0-1 Bolognaa vastaan ja 0-3 AC Milania vastaan.

Rocchia syytetään myös VAR-päätöksiin puuttumisesta. Yksi tutkimuksessa esiin tuotu esimerkki on viime kauden ottelu Udinesen ja Parman välillä. Mahdollinen rangaistuspotkutilanne hylättiin aluksi, ennen kuin Rocchi tietojen mukaan, koputti lasiin saadakseen VAR-tuomari Daniele Paternan huomion.

Paterna lähetti sitten ottelun erotuomarin näytön ääreen. Päätös muutettiin ja Udinese voitti ottelun 1-0. VAR-tuomari Andrea Gervasoni on myös syytettynä tutkinnassa puuttumisesta rangaistustilanteeseen Salernitanan ja Modenan välisessä ottelussa.

Mainittujen tapauksien lisäksi entinen tuomari Pasquale De Meo syyttää Gervasnoia ja Rocchia siitä, että heillä on eleiden avulla toimiva viestintäjärjestelmä VAR-tuomareiden kanssa. Molemmat vetäytyivät syytösten jälkeen omasta aloitteestaan viroistaan. Gervasonia syytetään myös urheilupetoksesta.

20 vuotta sitten Italiaa ravisutti Calciopoli-skandaali, jolloin suurseuroja Juventusta, Fiorentinaa, Laziota ja AC Milania syytettiin siitä, että he olivat valinneet otteluidensa erotuomarit ja avustavat tuomarit. Skandaalista eniten rangaistuksia sai Juventus, joka pudotettiin Serie B:hen ja siltä vietiin kaksi mestaruutta.