Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa juhlii tänään 30. huhtikuuta 80-vuotissyntymäpäiviään. Kutsuvieraat saapuivat kuninkaanlinnan kirkkoon, jos päivän juhlallisuudet alkoivat.
Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa juhlii 80-vuotissyntymäpäiviään Tukholmassa torstaina 30. huhtikuuta 2026. Päivä alkoi kello 11 Suomen aikaa kiitosjumalanpalveluksella Tukholman kuninkaanlinnan kirkossa.
Prinsessa Estelle ja prinssi Oscar tepastelivat yhdessä kuninkaanlinnan kirkkoon.
Prinsessa Estelle, 14, edusti vaaleansinisessä asukokonaisuudessa pikkuveljensä Oscarin, 10, rinnalla.
Kello 12 puolustusvoimat tervehti perinteiden mukaisesti kuningasta ulkopihalla. Seremonian aikana puolustusvoimien lippuvartio marssi ohi.