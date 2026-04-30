Espanjan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan Zaragozan maalivahti Esteban Andrada on saanut 12 ottelun pelikiellon lyötyään vastustajaa. Se on sarjatason kautta aikojen pisin pelikielto.

Tilanne sattui paikallispelissä Huescaa vastaan lisäajalla. Andrada oli jo aiemmin saanut keltaisen kortin, kunnes hän työnsi rajusti Huescan Jorge Huescan kumoon, mistä seurasi toinen keltainen ja perään punainen kortti.

Andrada ei kuitenkaan lähtenyt kohti pukuhuonetta saatuaan ulosajon vaan ryntäsi Pulidon kimppuun ja löi tätä naamaan. Isku aiheutti Pulidon leukaan turvotusta. Erotuomari kirjoitti otteluraportissaan, että Andradaa jouduttiin pitämään kiinni molempien joukkueiden pelaajien ja poliisin voimin, jotta hänet voitiin viedä pukuhuoneeseen.

Espanjalaislehti Marca kertoi, että maalivahdi oli pyytänyt ottelun jälkeen anteeksi yksityisesti sekä julkisesti Pulidolta. Nyt Andradan tuomio on annettu.

Kurinpitokomitea kutsuu lausunnossaan tapahtunutta "pahoinpitelyksi", josta se on langettanut 12 ottelun pelikiellon Andradalle. Siihen lisätään kahdesta keltaisesta kortista aiheutunut yhden ottelun pelikielto. Andradaa ei näin ollen tulla näkemään loppukauden otteluissa.

Andradan pelikielto on pisin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. Espanjalaisen jalkapalloilun kautta aikojen pisin pelikielto annettiin vuonna 1962, jolloin Joaquin Cortizo sai 24 ottelun pelikiellon raa'asta taklauksesta, joka mursi vastustajan jalan.

Pelikieltoja annettiin myös Huescan maalivahti Dani Jimenezille ja Zaragozan Dani Tasendelle. Jimenez sai neljän ja Tasende kahden ottelun pelikiellon.

Itse ottelun voitti Huesca lukemin 1-0. Molemmat joukkueet taistelevat putoamista vastaan. Ottelukierroksia on jäljellä vielä viisi.

