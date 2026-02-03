Puolustusvoimat aloittaa toimenpiteet jalkaväkimiinojen hankkimiseksi ja kouluttamiseksi.

Jalkaväkimiinat poistuivat käytöstä Ottawan sopimuksen myötä, mutta Suomi irtisanoi sopimuksen viime kesänä. Irtisanominen astui voimaan tammikuussa.

Jalkaväkimiinat halutaan jälleen osaksi Suomen puolustusta.

Maavoimien esikunta kertoi medialle suunnitelmista miinojen varalle tänään mediatilaisuudessa Kainuun prikaatissa.

Vanhoihin malleihin ei palata

Vanhoihin sakara- ja putkimiinoihin ei aiota palata. Tarkoituksena on hankkia yksinkertaisia ja moderneja malleja – arviolta noin miljoona kappaletta.

– Hintahaarukka uusille jalkaväkimiinoille vaihtelee muutamasta kympistä noin pariin sataan euroon, arvioi pioneeritarkastaja eversti Riku Mikkonen Maavoimien esikunnasta.

Koulutus etenee vaiheittain.

Viuhkapanosten käyttöä koulutetaan ensimmäisessä vaiheessa, toisessa vaiheessa aloitetaan jalkaväkimiinojen koulutus.

– Tarkoituksena olisi, että vuoden 2027 lopulla uusi väline olisi käytössä, Mikkonen arvioi.