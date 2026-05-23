FC Barcelona juhlii seurahistoriansa neljättä jalkapallon naisten Mestarien liigan voittoa. Oslossa pelatussa loppuottelussa se murskasi Lyonin selvästi lukemin 4–0.
Ensimmäinen puoliaika oli maaliton. Lyon sai pallon kertaalleen maaliin, mutta Lindsey Heapsin osuma hylättiin paitsiona.
Kuuden edellisen kauden aikana neljästi kilpailun voittanut Barcelona hallitsi ottelua lopulta hyökkääjä Ewa Pajorin johdolla. Puolalainen teki toisella puoliajalla vartin sisällä Barcelonan kaksi ensimmäistä maalia minuuteilla 55 ja 69.
Pajorin maaleista jälkimmäisen syöttänyt espanjalainen Salma Paralluelo vastasi loppuminuuteilla kolmannesta ja neljännestä maalista.
Vuodesta 2012 Barcelonaa edustanut kapteeni Alexia Putellas pelasi todennäköisesti viimeisen ottelunsa seuran paidassa. Putellasin sopimus umpeutuu kauden päätteeksi samalla kun lähtöhuhut pelaajan ympärillä ovat voimistuneet.
Ottelua seurasi Oslon Ullevaal Stadionilla 24 258 katsojaa.