Jalkapallon Englannin Valioliigaan nousee ensi kaudeksi Coventryn ja Ipswichin lisäksi Hull, joka voitti tänään nousukarsintafinaalissa Middlesbroughin 1–0.
Lontoon Wembleyllä pelattu ottelu ratkesi dramaattisesti lisäajan viidennellä peliminuutilla, jolloin Hullin Oliver McBurnie iski maalin edestä ratkaisumaalin.
Maalin ja sitä seuranneen nousun rahallinen arvo on Hullille valtava, sillä seura ansaitsee kolmen seuraavan kauden aikana tuloja noin 237 miljoonan euron edestä.
Jos viimeksi Valioliigassa kaudella 2016-2017 pelannut Hull kykenee säilyttämään sarjapaikkansa ensi kaudella, lukema voi nousta jopa 422 miljonaan euroon.
Nousukarsinnat pitivät tänä vuonna sisällään skandaalin, kun Southamptonin todettiin vakoilleen Middlesbroughin harjoituksia ennen joukkueiden välistä kohtaamista. Southampton voitti otteluparin, mutta tutkinnan myötä sen finaalipaikka evättiin ja ojennettiin Middlesbroughille, joka pääsi pelaamaan Hullia vastaan noususta.