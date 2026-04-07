Ukrainan Dnipropetrovskin alueella kolme ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut bussipysäkille osuneessa Venäjän drooni-iskussa, kertoo paikallinen viranomainen.
Viranomaisen mukaan drooni-isku tehtiin, kun bussi oli pysähtymässä pysäkille Nikopolin kaupungin keskustassa.
Aiemmin kerrottiin, että yksi ihminen kuoli ja useita haavoittui drooni-iskussa Dnipropetrovskin alueella tiistain vastaisena yönä.
Viranomaisen mukaan asuintaloon osuneessa droonihyökkäyksessä sai surmansa 11-vuotias poika ja haavoittui viisi ihmistä.