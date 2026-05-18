Isäntämaa Sveitsi murjoi Saksan MM-jäällä. Ruotsi kärsi kisojen toisen tappionsa.

Jääkiekon miesten MM-kilpailujen järjestäjämaa Sveitsi antoi Saksalle isännän kädestä. Maanantain loppuillan koitos Zürichissä päättyi sveitsiläisille tylyin tennisnumeroin 6–1.

Avauserä meni vielä maalittomasti, mutta toisen periodin aikana käkikellomaa mätti peräti viisi uunia.

Nashville Predatorsin NHL-kapteeni Roman Josi tehoili Sveitsille pisteet 1+2=3.

Suomi ja Sveitsi ovat A-lohkon kärkikaksikkona. Molemmat ovat voittaneet kaikki kolme otteluaan, ja maalierokin on joukkueilla sama 13–4.

Leijonatkin on jo kohdannut Saksan. Suomi juhli siitä turnauksen avausottelussaan 3–1-voittoa.

Ruotsille toinen tappio

Fribourgin B-lohkon myöhäisillan huippupelissä Tshekki puolestaan voitti Ruotsin maalein 4–3.

Tshekillä on nyt tilillään kaksi voittoa ja yksi jatkoaikatappio. Ruotsi on hävinnyt Tshekin lisäksi Kanadalle ja voittanut vain Tanskan.

B-lohkossa kärjessä on kaikki kolme koitostaan voittanut Kanada.