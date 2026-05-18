Norja pöllytti Slovenian 4–0 ja Latvia otti isot pisteet 2–0-voitolla Saksasta jääkiekon MM-kisojen myöhäisillan peleissä sunnuntaina.
Slovenia tuli Norja-peliin aallonharjalla kaadettuaan sensaatiomaisesti Tshekin 3–2 jatkoajalla lauantaina. Hurmos ei kuitenkaan kantanut: Norja tyrmäsi sen Jacob Berglundin toisessa erässä tekemän hattutempun vauhdittamana.
Kyseessä oli käynnissä olevan MM-turnauksen ensimmäinen hattutemppu.