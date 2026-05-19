Atte Tolvanen palkittiin Itävallan parhaana pelaajana hienossa voitossa.
Itävalta nousi Suomen ja Sveitsin rinnalle yhdeksään pisteeseen jääkiekon MM-kilpailujen A-lohkossa. Nämä maat ovat voittaneet toistaiseksi kaikki kolme otteluaan ja muodostavat Zürichin lohkon kärkikolmikon.
Itävallan tuorein voitto tuli tiistaina 3–1-lukemin Latviaa vastaan. Latvia muistetaan viime vuosilta sensaatiomaisesta MM-pronssistaan 2023.
Suomalais-itävaltalainen maalivahti Atte Tolvanen palkittiin ottelun jälkeen Itävallan parhaana pelaajana. Vain kerran ohitettu veskari torjui 25 laukausta.
Latvia oli ottelussa enimmäkseen niskan päällä, ja Latvian Kristers Gudlevskisille torjuntoja kertyi vain 11.
Atte Tolvanen juhli voittoa Latviasta David Maierin kanssa.IMAGO/justpictures.ch/ All Over Press