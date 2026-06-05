Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa päästiin perjantaiaamuna tunnelmoimaan Myyrä-kautta ja katsomaan, osuivatko aiemmat veikkaukset Myyrän henkilöllisyydestä oikeaan.

Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa paketoitiin perjantaiaamuna Myyrä-ohjelman viides tuotantokausi, jonka viimeinen jakso nähtiin MTV3-kanavalla keskiviikkona. Jännittävässä finaalissa voittajaksi julistettiin Lauri Kottonen samalla, kun Hanad Hassan paljastui myyräksi.

Myyrä-ohjelmaa käsiteltiin Viihteen viikko -osiossa myös huhtikuussa, jolloin MTV Uutisten viihdetoimittaja Alexia Tänav esitti vankkumattoman näkemyksensä myyrän henkilöllisyydestä. Kyseisestä tilanteesta näytetiin pätkä perjantaiaamun Viihteen viikko -keskustelussa.

– Minä syön hattuni, jos Lauri Kottonen ei ole myyrä. Aistin todella myyrämäisiä piirteitä tästä miehestä, Tänav linjasi huhtikuisessa klipissä.

– Onko sinulla vaatekaapissa jotain tosi pieniä hattuja, joita voisit syödä vaikkapa ensi viikon Huomenta Suomessa? tämän viikon perjantain Viihteen viikko -keskustelua luotsannut Ivan Puopolo kysyi.

– En minä välttämättä mitään lippalakkia lähde turpaani vetämään, mutta mietin, jos vähän juksaisin tässä hommassa. Eikö tuulihattuleivos kävisi ihan hyvin? Tänav kysyi.