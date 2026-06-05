Monacon F1-kisan ensimmäiset harjoitukset keskeytyivät kahdesti Isack Hadjarin ja Fernando Alonson ulosajojen seurauksena.

Hadjar rysäytti Red Bullinsa muuripehmusteisiin uima-altaan shikaanissa. Autosta tuhoutui etusiipi ja toinen takapyöristä, mutta kuljettaja nousi pois vahingoittumattomana.

Hieman ennen harjoitusten loppua Aston Martinin Fernando Alonso otti kosketuksen seinään tunnelin jälkeen. Espanjalaiskonkari sai pidettyä autonsa pyörähdyksen jälkeen kohtuullisesti hallussa ja pystyi ajamaan takaisin varikolle.

Ferrarit olivat harjoitusten nopeimpia. Charles Leclerc teki kärkiajan 1.13,978 ja tallikaveri Lewis Hamilton ylsi toiseksi reilut kaksi kymmenystä perässä. Red Bullin Max Verstappen oli kolmas (+0,513) ennen Mercedeksen Kimi Antonellia ja George Russellia.

Valtteri Bottas oli Cadillacilla viimeistä edellinen jäätyään kärkivauhdista 3,5 sekuntia.