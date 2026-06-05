Kuljettaja loukkaantui ulosajossa, jossa auto päätyi ilmalennon seurauksena valtatien yläpuolelle kevyen liikenteen väylälle.
Maskussa Rauman valtatiellä Turun suuntaan johtavilla kaistoilla tapahtui perjantaina raju ulosajo, jossa henkilöauto päätyi ilmalennon seurauksena valtatien yläpuolella kulkevalle kevyen liikenteen väylälle.
Autossa oli tapahtumahetkellä vain kuljettaja. Pelastajat irrottivat hänet ajoneuvosta, minkä jälkeen ensihoito kuljetti hänet sairaalaan jatkohoitoon. Kuljettajan vammojen vakavuudesta ei ole tietoa.
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Toni Riuttanen ei osannut kertoa, miten auto on voinut lentää valtatieltä sen ylittävälle sillalle.
– Ihmettelen ja mietin tätä vielä illallakin.
Riuttasen mukaan pelastustyöt sujuivat normaalisti, mutta pelastushenkilöstö joutui hetken selvittämään reittiä kohteeseen.
Henkilöauto päätyi Rauman valtatien yläpuolella kulkevalle kevyen liikenteen väylälle Maskussa. Kuvakaappaus Google Maps -sivustolta.