Konsta Helenius paljastaa nyt, miksi ajoi sveitsiläisiä pystyyn: "Helpotti"

Tästä näet, miten Konsta Helenius teki MM-finaalin jatkoaikamaalin ja kolasi sen jälkeen kaksi sveitsiläistä kuin keilat.

Tästä näet, miten Konsta Helenius teki MM-finaalin jatkoaikamaalin ja kolasi sen jälkeen kaksi sveitsiläistä kuin keilat.

– Jos olisin itse vain antanut olla, itse olisin voinut kaatua. Lähdimme juhlimaan, niin ajattelin, että helpottaa vähän omaa roolia siinä.

– Huomasin, että siinä on äijä edessä. Kiekko meni maaliin, niin kun oli kovat vauhdit, ajattelin helpottaa itseä, jos vähän tönäisee sivuun. En koettanut satuttaa, mutta helpotti itseä, että antoi pienen pusun siinä, 20-vuotias hyökkääjä selvitti perjantaina Tampereella.

Mutta mitä Leijonien sankari tarkalleen ajatteli, kun hän lähti maalin jälkeen niittaamaan vastapuolta?

Sveitsin ja Suomen välinen jääkiekon miesten MM-loppuottelu päättyi sunnuntai-iltana Zürichissä ikimuistoisella tavalla jatkoajalla. Suomen nuori kukko Konsta Helenius suojasi kiekkoa yhdellä kädellä kaartaen hyökkäysalueen keskustaan, laukoi sitten 1–0-voitto-osuman ja tööttäsi perään kaksi sveitsiläistä kumoon kuin keilat.

MM-kisat käynnistyvät kaaoksen keskellä – skottifani ei anna ilon sammua

Juuri nyt: MM-kultaleijonat Helenius ja Barkov median edessä Tampereella

Konsta Helenius paljastaa nyt, miksi ajoi sveitsiläisiä pystyyn: "Helpotti"

– Silloin ei käynyt, eikä nytkään sillä lailla, kun itse oli voittava osapuoli, suomalainen vastasi suoraan.

– Kyllä siellä oli hyvä meno hallissa. Vaikka he hävisivät, kyllä sveitsiläiset pitivät paljon ääntä siellä.