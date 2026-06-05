Konsta Helenius halusi kuuluisalla kolauksellaan helpottaa itseään.
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Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
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Sveitsin ja Suomen välinen jääkiekon miesten MM-loppuottelu päättyi sunnuntai-iltana Zürichissä ikimuistoisella tavalla jatkoajalla. Suomen nuori kukko Konsta Helenius suojasi kiekkoa yhdellä kädellä kaartaen hyökkäysalueen keskustaan, laukoi sitten 1–0-voitto-osuman ja tööttäsi perään kaksi sveitsiläistä kumoon kuin keilat.
Mutta mitä Leijonien sankari tarkalleen ajatteli, kun hän lähti maalin jälkeen niittaamaan vastapuolta?
– Huomasin, että siinä on äijä edessä. Kiekko meni maaliin, niin kun oli kovat vauhdit, ajattelin helpottaa itseä, jos vähän tönäisee sivuun. En koettanut satuttaa, mutta helpotti itseä, että antoi pienen pusun siinä, 20-vuotias hyökkääjä selvitti perjantaina Tampereella.
– Jos olisin itse vain antanut olla, itse olisin voinut kaatua. Lähdimme juhlimaan, niin ajattelin, että helpottaa vähän omaa roolia siinä.
Sveitsi on hävinnyt nyt kolme perättäistä MM-finaalia täpärästi tekemättä maaliakaan. Heleniukselta udeltiin, onko häntä käynyt sveitsiläisiä sääliksi.