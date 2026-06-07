Saksan Alexander Zverev on voittanut tenniksen miesten kaksinpelin grand slam -mestaruuden Ranskan avoimissa.
Uransa neljännessä grand slam -loppuottelussa Zverev kaatoi Italian Flavio Cobollin vasta viidennessä erässä.
Mestaruus on maailmanlistalla kolmantena olevalle Zvereville ensimmäinen grand slam -tasolla. Tokion olympialaisissa vuonna 2021 Zverev voitti kaksinpelin kultaa.
Zverev hävisi vuonna 2020 Yhdysvaltojen avointen finaalin, 2024 vuonna Ranskan avointen finaalin, ja viime vuonna sama kävi Australian avoimissa.
Cobolli ei ollut aikaisemmin yltänyt grand slamien finaaliin.