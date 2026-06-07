Monacon F1-osakilpailu keskeytettiin punaisin lipuin. Kuljettajia tutkittiin mahdollisten rikkeiden osalta hämmästyttävän tiuhaan.
Formula ykkösten Monacon GP sai dramaattisia käänteitä, kun turva-auto otettiin radalle Aston Martinin Lance Strollin ulosajon jälkeen.
Heti kun turva-auto siirtyi sivuun, Ferrarin Charles Leclerc rysäytti kotikilpailussaan 66. kierroksella seinään.
Kolmannella sijalla ollut monacolaistähti kirosi tiimiradioon jarrujaan. Ferrarin jarrut lukkiutuivat, eikä auto kääntynyt mutkassa riittävästi.
68. kierroksella kisa keskeytettiin punaisin lipuin. Radalla oli paljon silppua, ja varsinkin viimeistä mutkaa seulottiin intensiivisesti.
Kun Monacon GP:tä jatkettiin myöhemmin, otettiin uusintalähtö.
Paalupaikalta kisaan lähtenyt Mercedeksen Kimi Antonelli ajoi tapahtumia dominoiden viidenteen peräkkäiseen voittoonsa. Nuori italialainen vankisti samalla ylivoimaista johtoaan MM-sarjassa.
Toiseksi kaasutteli Ferrarin Lewis Hamilton ja kolmanneksi nousi Racing Bullsin Isack Hadjar.
Red Bullin Max Verstappen keskeytti kisan välittömästi moottoriongelmiin körötellen varikolle. 18. kierroksella puolestaan Cadillacin Valtteri Bottasin taival päättyi: suomalainen otettiin pilttuuseen jarrujen ylikuumenemisen vuoksi.
Kuljettajia tutkittiin mahdollisten rikkeiden osalta Monacon GP:n aikana harvinaisen tiuhaan ja rangaistuksiakin jaeltiin.
Tulokastalli Cadillac on saamassa ensimmäisen pisteensä, kun meksikolaispilotti Sergio Pérez nousi kuljettajille jaettujen rangaistusten jälkeen kymmenenneksi.