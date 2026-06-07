Armenia lipuu kauemmas Putinista: Moskova-mielinen oppositiojohtaja arestissa

Ennen vaaleja viranomaiset käynnistivät rikostutkimukset kuudesta ehdokkaasta. Tarkempaa tietoa he eivät ole julkistaneet.

Nielemättä se ei kuitenkaan anna asioiden tapahtua. Vaalien alla Venäjä asetti joitakin vientirajoituksia armenialaisille tuotteille.

Pääministeri Nikol Pashinjanin vuosia jatkunut lähestyminen Euroopan unioniin ja Yhdysvaltoihin ei ole kuitenkaan jäänyt huomaamatta Kremlissä.

Venäjän kanssa aiemmin läheisissä suhteissa ollut Armenia on lähentymässä Euroopan unionia ja Yhdysvaltoja.

Putin ei halua Armenian lähestyvän länttä

Kun Armenia ja Azerbaidzhan sotivat 2020 ja 2023, Moskova ei enää rientänyt vauhdilla apuun. Armenialaisten luottamus Kremlin selkänojaan ja lupauksiin hupeni.