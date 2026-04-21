Yhdysvaltain työministeri Lori Chavez-DeRemer jättää tehtävänsä, ilmoittaa Valkoinen talo.
Viime viikkoina ahdistelukohun ympäröimän Chavez-DeRemerin lähdön syyksi on ilmoitettu siirtyminen yksityissektorille.
Kohun keskiössä on ollut työministerin isä ja aviomies, jotka ovat mediatietojen mukaan lähettäneet ahdistelevia viestejä ministeriön nuorille naistyöntekijöille.
Kyseessä on parin kuukauden sisällä jo kolmas Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon naisministeri, joka jättää tehtävänsä.
Työministerin pestiin nousee väliaikaisesti varatyöministeri Keith Sonderling.