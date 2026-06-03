Yhdysvallat sanoo torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä.
Yhdysvaltain Lähi-idän-joukkojen komentokeskus Centcom kertoi viestipalvelu X:ssä keskiviikon vastaisena yönä, että sen joukot torjuivat useita Iranin ballistisia ohjuksia ja drooneja, joita Iran laukaisi kohti naapurimaitaan.
Yhdysvallat teki puolestaan iskuja Iranin sotilaskohteeseen Qeshmin saarelle vastauksena Iranin iskuyrityksiin.
Iranin vallankumouskaarti kertoi kohdistaneensa drooneja ja ohjuksia Yhdysvaltain tukikohtiin vastauksena Yhdysvaltain tekemille iskuille.
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