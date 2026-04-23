Haastattelua katsoessa ei voi olla kiinnittämättä huomiota härskiin paitaan.
MTV Urheilun Sebastian Waheeb televisiohaastatteli Luke Henmania torstaina Tappara-välieräottelun alla.
Hilpeyttä oli omiaan herättämään paita, johon Ilveksen kanadalaishyökkääjä oli pukeutunut.
Paitaan on painatettu näyttävä kuva llveksen ruotsalaispuolustaja John Nybergistä viiksien kera. Vieressä on rivo teksti "the pussy man".
Waheeb luonnehti, että kyseessä on "Ilves-pelaajilla nyt keväällä ahkerasti käytössä ollut Kummeli-henkinen panomiespaita".
Jääkiekon SM-liigan välieräsarjan voitot ovat Ilvekselle ennen tätä ottelua 2–1.